Por vestir en short, supuestamente, discriminan a una rusa en discoteca de Cartagena

Un grave caso de discriminación se habría presentado contra una ciudadana de nacionalidad rusa en una reconocida discoteca del centro histórico de Cartagena. Una amiga de la extranjera denunció a Blu Radio que luego de haber estado durante más de dos horas en el establecimiento, la hicieron salir del lugar mediante engaños. Una vez afuera, le negaron el ingreso argumentando que estaba mal vestida.



"Una persona de seguridad se le acercó a mi amiga diciéndole que afuera la estaban buscando, ella salió y al ver que no hay nadie preguntando por ella, decide regresar a la discoteca. De inmediato, le dijeron que no podía entrar por la manera como estaba vestida", expresó la allegada de la mujer.



Lea también: “ Es un mal ejemplo”: maquillador denuncia discriminación por su condición sexual



Posteriormente, señaló la testigo, personal del establecimiento les comunicó a sus amigos que quedaron dentro de la discoteca que por favor le llevaran sus pertenecias a la ciudadana rusa. Ellos indagaron las razones y el administrador, quien supuestamente fue grosero, les dijo que estaba mal vestida estando en short y que tenía que tener pantalón largo.



"El administrador siguió y dijo que además tenía una venda en la rodilla, le dijimos que era por motivos de salud, pero no nos prestó atención. Un amigo le insistió en que ya llevabamos dos horas en la discoteca, a lo que él respondió de manera altanera: "tu sabes a lo que me refiero no te hagas el gringo", expresó la testigo de los hechos.



Posteriormente, a la ciudadana rusa la iban a dejar ingresar porque sus amigos ya habían pedido una botella de licor para consumir, pero al ver la penosa situación, todos se fueron del lugar.



Blu Radio intentó comunicarse con el administrador del establecimiento, pero no contestó las llamadas a su teléfono celular







Publicidad