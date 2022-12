Proyecto de la APP para río magdalena requiere licencia ambiental: MinTransporte

La Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, informó en su visita a Barranquilla que para la Asociación Público Privada (APP) del Río Magdalena se requiere de estudios profundos ambientales para la estructuración de este proyecto.



Puso como ejemplo el caso de la perimetral de oriente dónde se paralizó el proyecto por el hallazgo de 51 manantiales y acuíferos, debido a que no se consideró hacer estudios profundos que implicaran solicitar una licencia.



"No podemos tener una nueva Navelena", resaltó.



Asimismo, explicó que es una de las razones por las que hay que estructurar el proyecto.



"Por su cobertura, lo que significa el río y el alcance del proyecto, que incluye mantenimiento y obra, requiere un estudio de impacto socioambiental profundo y la licencia ambiental", señaló.



El proyecto es una prioridad para el Gobierno Nacional. Según la información, hacer el estudio y la revisión de temas financieros, llevaría un tiempo estimado entre seis y ocho meses para que sea sostenible y garantice la navegabilidad.



Añadió que nadie puede controvertir que por la problemática de proyecto se haga un estudio ambiental. Asumir una obra de esta envergadura sin estudios no nos parece serio ni responsable, enfatizó.



En cuanto a la compra de la draga aseguró que Asoportuaria se comprometió a hacer en un mes una propuesta concreta.



"La nación siempre ha tenido la obligación de asumir el dragado. Lo que vamos a hacer es evaluar la propuesta para acelerar el proceso de tener una solución y que esta se integre a la estructuración de la APP en el corto plazo".



Obras del Puente Pumarejo



"Cuando llegamos encontramos que hacían falta 140 mil millones de pesos. Estamos con el director de Invías mirando cómo se gestionan con el Ministerio de Hacienda, ya solo faltan 20 mil millones. Este miércoles hay una reunión con el director del Invías, Juan Esteban Gil, la Contraloría y la Veeduría", informó precisando que las obras siguen, pero no estará listo en mayo de 2019 tal como se había anunciado.

Este es el comunicado oficial de la ministra de Transporte

Mintransporte hará viable la APP del Río Magdalena

Con el objetivo de avanzar en el proyecto de navegabilidad del Río Magdalena, el Ministerio de Transporte hizo una revisión a fondo de la estructuración del proyecto y encontró algunas observaciones que permitirán mejorar la APP.

Por la principal arteria fluvial del país se transportan más de 3 millones de toneladas cada año, entre hidrocarburos y carga seca.

Barranquilla, lunes 10 de septiembre de 2018 (@MintransporteCo) – Con el objetivo que el proyecto de Navegabilidad del Río Magdalena, cumpla con todas las especificaciones técnicas, financieras y jurídicas para su plena ejecución, la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció desde Barranquilla, que se mejorarán las actuales condiciones de la APP del Río con el apoyo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Durante una revisión hecha al proyecto para verificar su estado, Mintransporte encontró que el contexto del problema socio-ambiental radica en que para la estructuración del proyecto se optó por una guía de manejo ambiental, evitando la solicitud de licencia ambiental de conformidad con el marco legal, lo cual conlleva a tener, entre otros inconvenientes, un análisis muy general, sin profundidad ni los suficientes detalles conforme a la importancia ambiental de la zona y a la magnitud del proyecto.

“No podemos asumir un proyecto de $2,3 billones, sin cumplimiento de condiciones técnicas, financieras y jurídicas. Es necesario verificar el cronograma de obras y se requiere hacer una actualización de los diseños ya que es uno de los principales riesgos del proyecto, dado que se están aplicando los mismos que fueron realizados para la primera concesión”, aseguró la Ministra Orozco.

De igual manera, en la revisión se destaca que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) dio aprobación al proyecto haciendo dos observaciones: La ANLA dio aceptación sin tener acceso y seguridad a las coordenadas del proyecto, sumado a que los objetivos del proyecto incluyen el componente de mantenimiento, y no incluye la intervención y construcción de obra.

Otro de los aspectos relevantes en la revisión de la APP es que no existe una identificación total de las comunidades étnicas, raizales, afrodescendientes e indígenas asentadas a lo largo del trayecto Río, ni el panorama de sus condiciones socioeconómicas, lo cual coloca en riesgo la protección de los derechos de estas etnias, que pudieran resultar afectadas por el proyecto.

Finalmente, la Ministra de Transporte aseguró que frente a la estructuración financiera en los proyectos 4G, en promedio, el capital de inversión en un 90% proviene del concesionario y 10% requiere deuda, pero en el caso de la APP del Río, sólo es del 16% y el resto corresponde a deuda. “Significa una exigencia al concesionario totalmente desbalanceada si se compara con otros proyectos 4G. Estamos siendo responsables y protegiendo los recursos públicos. No podemos repetir el caso Navelena”, puntualizó la Ministra Orozco.

Sobre la APP Río Magdalena

El proyecto de APP para la recuperación de la navegabilidad por el Río Magdalena apunta a reactivar la navegación del principal afluente del país a lo largo de 908 kilómetros desde su desembocadura en Bocas de Ceniza, Barranquilla hasta Puerto Salgar en Cundinamarca. Esto permitirá la movilización de convoyes fluviales con hasta 7.200 toneladas de carga las 24 horas del día. El Proyecto impactaría directamente a 57 municipios y 13 departamentos del país, conectando toda la Nación.

Para lograr este propósito, se realizarán obras de dragado y mantenimiento del canal navegable en el tramo comprendido entre Barrancabermeja hasta Barranquilla (652 km). En el otro trayecto, aguas arriba, desde Barrancabermeja hasta Puerto Salgar, se ejecutarán obras de encauzamiento, con el fin de garantizar una profundidad de 7 pies. Hay que recordar que por la principal arteria fluvial del país se transportan más de 3 millones de toneladas al año, entre hidrocarburos y carga seca.