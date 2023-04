"Pues sapo, haz lo que quieras": alcalde de Cartagena arremete en contra del ministro de Transporte

El alcalde de Cartagena , William Dau, volvió a expresarse en redes sociales, esta vez en contra del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, a quien tildó de "hipócrita" y "doble cara".

En una transmisión en vivo, el alcalde aseguró que el jefe de la cartera de transporte se ha negado a trasladar el peaje de Marahuaco, a pesar de las múltiples protestas ciudadanas y del mismo pedido del mandatario.

Esta situación contrasta, según el alcalde, con lo ocurrido recientemente en el municipio de Turbaco, donde el ministro Reyes autorizó el levantamiento de las talanqueras y la reubicación de las casetas después del 30 de abril.

"He dicho que la solución para los peajes, tanto de Marahuaco como de Turbaco, es llevarlos más allá de los perímetros urbanos, y Turbaco es el lugar de residencia de muchos cartageneros. En Marahuaco están aislando a comunidades pobres de nuestra jurisdicción. Comparemos el tratamiento y la manera de comportarse del ministro con Marahuaco (...) Resulta que en Turbaco sí levantaron las talanqueras", sostuvo el alcalde.

Además, el alcalde Dau afirmó que el ministro de Transporte, después de denunciar ante la Procuraduría a la secretaria del interior Ana María González por, supuestamente, apoyar las protestas en contra del peaje y lo amenazó con denunciarlo si se oponía al cobro.

"El ministro delató a la secretaria del Interior y la denunció ante la Procuraduría y ya le abrieron un proceso. También trató de intimidarme y lo volvió a hacer diciéndome que si no permitía el cobro forzado del peaje de Marahuaco, estaba a favor de levantar las talanqueras y estaba causando un detrimento patrimonial al Estado", señaló Dau.

Sin embargo, el mandatario cartagenero fue más allá y llamó "delator" al ministro Reyes: "Muérdete el codo, ministro (…) Tú crees que me vas a intimidar con la Procuraduría (…) Ya la Procuraduría me ha abierto tantas investigaciones que una más o una menos eso me resbala, eso le voló la piedra y ya dijo que me iba a ir a sapear otra vez (…) Pues sapo, haz lo que quieras”, dijo airadamente.

El alcalde terminó su intervención pidiendo la renuncia del ministro, al tiempo que lo acusó de beneficiar con sus decisiones a "clanes políticos del partido Conservador en Bolívar", como la familia Blel, a la que pertenece el actual gobernador Vicente Blel.

