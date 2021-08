"Quien se vacuna es quien lo goza": alcalde Pumarejo sobre el Carnaval de Barranquilla

El 51% de los barranquilleros mayores de 12 años ya está inmunizado contra el Covid-19; sin embargo, en la capital del Atlántico aún hay ciudadanos que se rehúsan a vacunarse. A ellos, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, les advirtió que completar su esquema de vacunación será clave para poder gozar del próximo Carnaval.

"El otro año vendrán eventos como el Carnaval y si todos no nos vacunamos y si todos no hacemos nuestro esfuerzo, no podremos tener un Carnaval como el que soñamos. Así que quien se vacuna es quien lo goza, si no, no hay Carnaval para todos", afirmó el mandatario.

"A aquellos que creen o tiene confianza en que Dios los cuida, pues también les recuerdo que Dios dice: cuídate, que yo te cuidaré. Dios nos mandó la respuesta en forma de vacuna gratuita y asequible en cualquier punto de vacunación", añadió.

Recientemente, Barranquilla superó su propio récord de vacunación en un día al aplicar más de 17.200 dosis el pasado viernes.

Según los reportes oficiales, comparada con las principales ciudades de Colombia, Barranquilla se ubica como la ciudad que más vacunas aplica por cada 10.000 habitantes, por encima de Bogotá, Cali y Medellín.