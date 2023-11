Rayo en playa de Cartagena: experto revela si un celular puede ser factor de riesgo

En la tarde de este martes 14 de noviembre en las playas de La Boquilla, Cartagena, se desencadenó una tragedia impactante que dejó consternada a la comunidad. Una mujer de nacionalidad venezolana, identificada como Froilanis Maireth Rivas Román, de 33 años, perdió la vida luego de ser alcanzada por un rayo mientras disfrutaba de la costa.

Testigos relataron que un rayo impactó a Froilanis mientras se encontraba en la playa, a pesar de que no estaba lloviendo. En un video que circula en las redes sociales, se puede observar el momento en que la descarga eléctrica sorprendió a la mujer.

Aquí el video:

Ante este suceso, Noticias Caracol consultó a Daniel Aranguren, experto en detección de rayos, quien explicó que las circunstancias de este accidente son similares a otras cerca de 300 muertes registradas en la región Caribe en la última década.

¿Los celulares atraen rayos?

Aclara Daniel Aranguren que tener un celular o un dispositivo electrónico no atrae un rayo, es un mito, y “ni siquiera los pararrayos atraen rayos”.

En Cartagena, se reportaron 250 rayos, que empezaron a presentarse una hora antes de la tragedia.

El experto señaló que, aunque no es común, en zonas de playa y en la región norte de Colombia es más probable que una persona sea alcanzada por un rayo. "Depende de la actividad que estés haciendo, pero efectivamente en zonas de playa y en la región norte de Colombia es más fácil que le caiga a uno un rayo que ganarse la lotería", afirmó Aranguren.

A pesar de que no estaba lloviendo, en el cielo se veían centellas, un fenómeno que la mujer de 33 años jamás pensó que podría convertirse en una amenaza mortal.

No obstante, los propios visitantes a las playas o a sitios abiertos pueden seguir consejos como resguardarse en edificaciones. Si no logra hacerlo, “las personas tienen que juntar los pies y agacharse, aunque no es 100 %”.

La víctima fue trasladada de inmediato al centro asistencial más cercano, la clínica Cartagena, por el equipo de emergencias. Álvaro Cruz, director del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Cartagena (CRUE), confirmó que a pesar de los esfuerzos del personal médico, no fue posible salvarle la vida.

La mujer ingresó con paro cardiorrespiratorio, y a pesar de las maniobras de reanimación realizadas durante 45 minutos, finalmente fue declarada fallecida.

