Reportan caída en la venta de viviendas nuevas en el Atlántico durante junio

De acuerdo con la Cámara Colombiana de la Construcción, en junio pasado cayeron en un 1% las ventas de viviendas nuevas en el Atlántico y, en especial, las de interés social e interés prioritario.

Las viviendas VIS y VIP, que cuestan menos de 150 millones de pesos, mostraron una disminución del 2% en ventas. Camacol detalla que, por ejemplo, en junio de 2022 se vendieron 1.074 viviendas tipo VIS en Atlántico, las cuales representan 470 casas menos de las que se vendieron en el mismo mes de 2021.

Esta es la primera vez en el año que el mercado de viviendas muestra una disminución en ventas y entre las razones que explicarían tal comportamiento están la crisis económica mundial y el panorama de expectativa nacional que se vive ante la próxima llegada del gobierno de Gustavo Petro.

"Creo que esto es por la expectativa ante lo que está pasando con los nuevos nombramientos del presidente electo, la reforma tributaria, pero considero que será una situación momentánea porque tenemos que salir adelante pronto", expresó Jorge Segebre, presidente de la junta directiva de Camacol Atlántico.

A esto se suma la preocupación por el riesgo en el que está la construcción de 250.000 viviendas en el Atlántico por los altos precios de insumos como el acero, derivado a su vez del alza del dólar, que tiene en aprietos a los constructores, al punto que los ha obligado a replantear proyectos que ya tenían sobre planos.

Vale destacar, no obstante, que en junio pasado hubo un aumento del 5% en ventas de viviendas No VIS, cuyos valores superan los $150 millones. Según Camacol, en junio de 2021 se vendieron 147 casas No VIS, mientras que el mes pasado se vendieron 583.

