Un lanchero, señalado de participar en un cobro abusivo en las playas de Cartagena, rompió el silencio y aseguró ser inocente de las acusaciones que pesan en su contra. El caso, que generó rechazo en redes sociales y puso los reflectores en la especulación desbordada de la que son víctimas los turistas, tuvo lugar la semana pasada y las víctimas fueron obligadas a pagar $2.000.000 por tan solo dos mojarras y cuatro cervezas.

Una psicóloga, residenciada en Barranquilla, y su esposo, quienes fueron testigos de este cobro irregular, entraron a mediar al ver el evidente abuso del que fueron víctimas los extranjeros.

“Cerca de donde estábamos nosotros departiendo como cualquier familia en ese momento se acerca una pareja de turistas ecuatorianos que pidieron dos mojarras y cuatro cervezas . Aquí en Colombia cuestan 600 dólares y cuando se hace la conversión se le dice a la señora que eso es un abuso, que eso no lo pague. La señora obviamente se dirige hasta donde las personas del restaurante y pide que le devuelvan la plata y pues nosotros también empezamos decirles que eso no se hace”, relató la psicóloga en diálogo con BLU Radio.

En entrevista con Noticias Caracol Daniel Cervantes, el hombre señalado de hacer parte del abusivo entramado, aseguró ser inocente.

"Ella se me pega atrás, le dije, me sigues grabando y te boto el teléfono. Ella me acerca el teléfono a la cara, cuando la manotié el marido me agredió, me tiró dos trompadas y yo me defendí", sostuvo el lanchero.

No obstante, otra cosa aseguró la psicóloga que grabó las imágenes, quien sostiene que Cervantes amenazó con pegarle puñaladas.

Para evitar este tipo de hechos las autoridades dispusieron de puntos de atención al turista. Además, se impartió instrucciones a los extranjeros para que pregunten precios antes de consumir y en caso de algún incidente denunciar a la línea 315 694 24 66.

Vea la entrevista aquí: