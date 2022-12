¡Rompió el silencio! Willy Caballero habló sobre su error en el Mundial de Rusia

El arquero de la selección argentina Wilfredo Caballero, mejor conocido como Willy Caballero, uno de los arqueros más señalados durante el Mundial de Rusia 2018 por su error ante Croacia en la fase de grupos, habló en Sportia de TyC Sports sobre su Mundial y el de la albiceleste.

Publicidad

“Son cosas que suceden en los entrenamientos, en los partidos, y me pasó a mí. No se pueden controlar esas cosas. Asumo con toda la responsabilidad porque era un golpe muy duro para todos. Se dio en el peor momento y después no tuve la oportunidad de la revancha. Cuando uno comete ese tipo de errores lo que más quiere es jugar otra vez para sacarse esa espina y que todos vuelvan a confiar en uno, pero no la tuve”, destacó.

Vea aquí: La baraja de Argentina para remplazar a Sampaoli

Asimismo, se refirió a la decisión de Jorge Sampaoli de apartarlo del arco argentino tras el error.

Publicidad

“La decisión hay que respetarla. Yo ya intuía que salía por los entrenamientos y por la prensa que iba a hacer ese cambio, pero Sampaoli vino y me lo dijo. Tuvo la valentía de decírmelo”, señaló.