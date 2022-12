Sabor Barranquilla con sazón vallenato: editorial de Ley del Montes agosto 19

Dice el médico Fernando Dangond Castro en la célebre canción “Nació mi poesía”, uno de los himnos de nuestro folclor vallenato, que ya en Valledupar no venden “arepitas de queque, merengues, chiricana y dulce”. Se trata –por supuesto- de manjares propios de la tierra del Cacique Upar, que muchos de nosotros hemos disfrutado en alguna oportunidad. La gastronomía vallenata es no sólo muy rica, sino diversa en sabores.

Este año Sabor Barranquilla –el gran evento gastronómico del Caribe- ha querido rendirle un homenaje a la cocina de la antigua Provincia de Padilla, con todo lo que ello significa, incluyendo –claro- sus dulces exquisitos.

El juglar Camilo Namen Rapalino también se ocupa de la gastronomía vallenata en sus cantos y en el merengue “Recuerdos de mi pueblo” rememora su infancia, “cuando vendía arepas con la tártara en la mano, vendiendo cuque pa´todos mis paisanos y como se han pasado esos tiempos bonitos”, dice Camilo.

El maestro Rafael Escalona, el inmortal, le cantó no a la comida, sino al hambre que se pasa cuando un vallenato sale de su casa:

“¿Qué tiene Escalona? ¿Qué tiene ese muchacho? / Dicen las personas cuando me ven tan flaco / Pero es que no saben el hambre que se pasa / Cuando un vallenato sale de su casa"

En fin, pasen, pues, a degustar desde hoy la mejor comida del Cesar, a disfrutar de sus dulces que nos hacen felices mientras nos engordan, de sus cuentos y de sus cantos, en esta nueva versión de Sabor Barranquilla, que de la mano de Patricia Maestre y con el respaldo de Fenalco, entre otras entidades, todos los años deleita nuestro paladar y nos enseña a conocer mejor nuestra comida.

Sabor Barranquilla será, además, la pre-apertura del Centro de Eventos Puerta de Oro del Caribe, que espera desde hoy a unos 25 mil visitantes, quienes podrán disponer de 8 mil metros cuadrados y 400 parqueaderos para que disfruten de lo mejor de la gastronomía de la Región Caribe.

El Centro de Eventos Puerta de Oro del Caribe contribuirá, sin duda, a posicionar a Barranquilla no sólo como la gran capital de negocios del Caribe, sino también como destino turístico de eventos.

La alianza estratégica de la Cámara de Comercio, Corferias, la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico, permitirá la generación de nuevos empleos y contribuirá al crecimiento del Producto Interno Bruto del Departamento en algo más de 2.2 billones de pesos. En buena hora el Centro de Eventos Puerta de Oro del Caribe abre sus puertas.