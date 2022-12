Selección de operador de energía se reactivará este mes: MinMinas

La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, en su intervención durante la audiencia de Electricaribe en el auditorio de la Universidad del Norte donde no fue masiva la participación, informó que antes de que termine el mes de septiembre se reactivará el proceso de selección del nuevo operador del servicio de energía.

Por su parte, el procurador Fernando Carrillo entregó detalles sobre cómo está Electricaribe calificando como vergonzoso que de 278 transformadores, 175 tienen descomposición excesiva.

También informó que la deuda de Electricaribe está en el orden de los 129.726 millones de pesos hasta junio de 2018, de los cuales el 58 % corresponde a los sectores de acueducto y salud.

En representación de los gobernadores de la región Caribe intervino el mandatario del Atlántico, Eduardo Verano, quien reportó que en la costa ocurren 90 interrupciones promedio de usuario por año mientras que en Bogotá es de 15.

Asimismo, indicó que por cada hora sin fluido eléctrico se pierden 4.500 millones de pesos en el Atlántico y en toda la región 13 mil 500 millones por hora sin luz.

Por otro lado, la alcaldesa encargada de Cartagena, Yolanda Wong, dijo que los dos últimos meses en la ciudad se han intensificado los apagones que afectan especialmente al sector turístico.

A su turno, el senador Efraín Cepeda, manifestó que el "servicio caro y malo es dos veces malo, el problema no es solo de la costa, es del país.”.

Finalmente, Cepeda dijo no estar de acuerdo con las declaraciones del interventor de Electricaribe que dice que la solución no es el nuevo operador".



