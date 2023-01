Sin homicidios y con más de 40 fiestas callejeras: así se vivió el Año Nuevo en Barranquilla

De acuerdo con el plan trazado por las autoridades, las actividades de prevención y control que se programaron en el marco del 'Plan San Pedro Claver', se logró no solo la disrupción de este delito, sino que también se evitó que se generarán posibles alteraciones al orden público en eventos no autorizados en diferentes puntos de Barranquilla durante la fiesta de Año Nuevo.

En los operativos realizados en las caravanas por la vida fueron intervenidas unas 50 fiestas callejeras no autorizadas. De igual forma, no se permitió el montaje de eventos en establecimientos comerciales que no cumplieran con la normatividad estipulada por el distrito.

Durante el 31 de diciembre también fueron capturadas nueve personas por diferentes delitos y siete armas de fuego fueron incautadas. En ese momento, 10 ciudadanos fueron trasladados a la UCJ y 78 fueron sancionados con comparendos por infracciones al Código Nacional de Convivencia y en cuanto a actividades de la Seccional de Tránsito y Transporte, fueron impuestos 282 comparendos por diferentes infracciones al Código Nacional de Tránsito; y 24 motos y cuatro automotores fueron inmovilizados.

Durante las primeras horas del nuevo año, se registró en el municipio de Soledad, Atlántico, un homicidio con arma de fuego, hechos que son materia de investigación. En la madrugada del primer día del año, se impusieron seis comparendos por infracciones al Código Nacional de Convivencia y 36 por infracciones al Código Nacional de Tránsito. De igual forma, cinco motos y dos automóviles fueron inmovilizados.

La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó una disminución de homicidios durante el 2022 en comparación con el 2021 del 3% con 19 casos menos. Los sectores del área metropolitana que más reducción tuvieron fue el municipio de Soledad, con un 13%, equivalente a 28 casos menos; seguida de Barranquilla con un 6% representados en 22 casos menos. Otro municipio que registró un descenso de casos fue Galapa que con una pérdida de vida menos que el año 2021 alcanzó un 10% de reducción. Los meses en los que más se registró reducción fueron junio (-30%), agosto (-30%), septiembre (-41%), octubre (-5%) y diciembre (-24%).

