¿Sin licuadora? Hombre en Barranquilla hace jugos con un pilón, sin preocuparse por facturas de luz

Ante el alto costo en el servicio de energía eléctrica en la región Caribe, un reconocido vendedor informal de jugos naturales que por años se ha resistido a usar licuadora para prepararlos, se ha puesto de moda en el centro de Barranquilla, ya que usa una técnica artesanal al preparar las bebidas en una pilonera de manera manual.

Se trata de Elber Zuleta, más conocido como ‘Don Silvio’ o ‘El Mono’, cuyos jugos no encarecen con las facturas, y tampoco se agotan cuando se va la luz, un plus que le ha dado popularidad en los últimos días.

‘Don Silvio’ lleva casi 40 años deleitando a trabajadores de la zona, dueños y propietarios de establecimientos comerciales, transeúntes y hasta a miembros de la Policía, quienes fascinados con la particular forma de preparar jugos se han fidelizado con ‘Don Silvio’, a quien no le dejan de comprar ni un solo día.

A diario recibe los buenos días de cientos de personas que, al acercarse, le solicitan un delicioso “juguito” de piña o la tradicional chicha de arroz, la cual acompañan con un pastel de pollo que, desde sus inicios en la venta informal, comercializa en el centro de Barranquilla.

Con un mortero, o el llamado ‘pilón’, machaca la pulpa de la fruta para extraer el sumo de la misma y proceder a servirlo a fieles clientes que, en su mayoría, lo piden colado.

“De esta manera se preparaban los jugos cuando no existía licuadora. Yo tengo una, pero prefiero hacerlos de esta manera, de antaño, para que sea más original”, dijo en medio de nuestra visita en su "chaza" comercial.

Aunque no lo conozcan, todo el que pasa por el sector no puede evitar comprarle. Incluso, trabajadores de la zona cuentan que no hay un día en el que no compren el respectivo jugo que acompañan con un pastel de pollo, un dedito o una empanada de pollo.

“Son demasiados ricos los jugos. Vine al centro de Barranquilla a comprar unas cosas y le dije a mi esposo que teníamos que pasar por aquí, porque quería desayunar un jugo con un pastel”, contó una de las fieles compradoras de Zuleta.

No se preocupa por los recibos de la luz

No necesita del servicio de energía eléctrica para desempeñarse como el mejor preparador de jugos de la zona, ya que asegura que aunque tiene su licuadora allí guardada, prefiere seguir preparándolos con su pilón, su compañero desde que inició a preparar jugos cuando era un joven adulto.

“Uno llega acá porque los jugos son ricos, es difícil escoger, y todos los prepara de la misma forma. Creo que ese ha sido su plus y por eso es el comerciante más popular del sector”.

Así transcurren los días ‘Don Silvio’, o ‘El Mono’, quien entre el calor inclemente del centro de Barranquilla, el sofoco del día a día y la concurrencia de cientos de personas, siempre tiene una respuesta amable de “dígame, ¿qué se le ofrece?” para atender a su privilegiada clientela.

De vez en cuando se da una pasadita por la playa, se da "sus gusticos", no sin antes pagar los gastos de su casa, la cual comparte con su esposa, uno de sus tres hijos y algunos nietos.

“Vivo con mi señora esposa, un hijo y alguno de mis nietos. Tengo tres hijos y claro que me hago responsable de los gastos de mi casa. Por día puedo atender a más de 100 personas. Trabajar es un privilegio para mi y ojalá pueda seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, dijo.

