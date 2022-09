No activar

Comerciantes de Barranquilla llaman a “desobediencia civil” para no pagar facturas de energía Desde la Asociación de Vendedores Formales en el Centro de Barranquilla (Asocentro), invitan a no pagar el recibo de la luz el próximo mes, hasta tanto no se congele el incremento de la tarifa del servicio de energía en la región Caribe.