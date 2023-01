Sofia Carson, la artista colombo-estadounidense que está nominada a los Oscar

Una verdadera sorpresa recibió en la mañana de este martes 24 de enero la cantante y actriz colombo- estadounidense Sofia Carson, quien fue nominada en la categoría Mejor Canción Original de los Oscar 2023 por interpretar la canción Applause en la película Tell it like a woman (2022).

La joven de ascendencia barranquillera lloró cuando vio su nombre en la lista de nominados, junto a artistas como Lady Gaga y Rihanna. "Vamos a los Oscar", trinó en su cuenta de Twitter.

El tema que interpreta Carson fue compuesto por Diane Warren, a quien Carson ha agradecido a través de sus redes la confianza depositada para permitirle ser la voz de su tema musical.

Los mensajes de felicitaciones no pararon para la artista, quien también fue homenajeada por Unicef en redes sociales, debido a que ella es una de sus embajadoras.

Pese a que Sofia nació en Florida, tiene nexos muy cercanos con Barranquilla, pues su madre, Linda Char, fue reina del Carnaval en 1989 y es sobrina del exsenador y empresario Fuad Char. A su vez, su padre, José Daccaret es un reconocido empresario del Caribe.

