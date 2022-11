”Son irrisorias e inadecuadas”: Uribe sobre sanciones a excabecillas de las Farc

Tras conocerse la resolución emitida por la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) , que contemplaría sanciones máximas de hasta por ocho años para excabecillas de las FARC por secuestros cometidos en el marco del conflicto armado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez envió una dura crítica al tribunal, asegurando que las sanciones “eran irrisorias y simbólicamente inadecuadas” para las víctimas en el territorio nacional.

Uribe Vélez se mostró preocupado frente a la resolución, señalando que “estaba en el acuerdo de paz y, pese a que nosotros pedimos modificaciones considerando que no ayudaba a la construcción de la misma, fue lo que infortunadamente se aprobó en su momento. Siempre pedimos modificaciones pero no se pudo”.

La misma posición compartió la senadora del partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal; quien aseguró que la JEP era “un tribunal de sinvergüenzas”, sugiriendo que se eliminara para redireccionar el dinero hacia las víctimas de las FARC.

“¿Los años de qué? ¿Para sembrar lechugas? ¿Para cantar canciones? ¿Qué he dicho yo que no sea cierto? En ningún país del mundo los victimarios diseñan su propio tribunal, pues acuérdense que Santrich participo en la creación del diseño de este tribunal. Es una vergüenza histórica, lo de hoy demuestra que no sirven y es mejor que no exista”, alegó Cabal en medio del Foro Regional.

Asimismo, Cabal sugirió que “regálenle esa plata que nos cuesta la JEP a las víctimas; uno tiene que ser muy cara dura para ser juez y otorgar impunidad riéndosele a víctimas de secuestro, desplazamiento forzado y otros horrores en la cara”.

Frente a los diálogos con el ELN en Caracas, Venezuela, el expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que su partido nunca se ha opuesto a una negociación. Sin embargo, destacó que temen que los diálogos “se conviertan en permisividad con la violencia y que, además, la mesa de negociación se utilice para cobijar con impunidad absoluta a quienes perpetraron el horror en Colombia”.

“Vamos a ver qué pasa en este tramo. Por ejemplo, eso lo propuso el presidente Gustavo Petro como candidato y lo cumplió como jefe de Estado, sin embargo; nosotros como oposición no podemos esconder realidades y tenemos que esperar cómo evoluciona el tema”.

Además, Uribe Vélez indicó que “el país conoce ampliamente la razones de nuestro escepticismo en esa materia. De mi parte, seguiré haciendo una oposición constructiva para decir todo con profundo respeto personal a las decisiones que tome el gobierno del actual presidente Gustavo Petro”.

