Suspenden producción lechera en Sucre por afectaciones del invierno

En Sucre no cesan las torrenciales lluvias y las caudalosas aguas del río Cauca siguen filtrándose por el boquete que se abrió desde el año pasado en el sector conocido como Cara e’ Gato, un gran chorro que mantiene inundados cientos de hectáreas de cultivos y pastizal, al punto que unas 300.000 cabezas de ganado no tienen cómo alimentarse.

Si bien el Ministerio de Agricultura ha estado brindando alimentos para el ganado, “esto no ha sido suficiente” y mientras tanto “las pérdidas son incalculables”, advierte Enrique Martínez, presidente del Comité de Ganaderos de La Mojana.

"Hace unos 20 días se suspendió la lechería, no hay producción de leche . El invierno nos ha arreciado fuerte, entonces son unas pérdidas incalculables. El ganado, si no come, comienza a enfermarse, así que estamos bastante preocupados por esta situación", dijo.

Martínez afirma que municipios del sur del departamento también están en riesgo de quedarse incomunicados, porque el agua que se está filtrando del río Cauca sobrepasa las carreteras, como es el caso de la vía que conduce desde Majagual a San Marco.

El gobernador de Sucre , Héctor Espinosa, prorrogó la calamidad pública en este departamento debido a las inundaciones en varios municipios, sobre todo en los que hacen parte de las subregiones de La Mojana y San Jorge.

El mandatario anunció que adelanta un plan de acción y de inversiones para poder atender esta problemática con ayudas humanitarias, máquinas y asistencia técnica a las alcaldías.

