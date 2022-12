Taxista denuncia que turista mexicano lo golpeó por cobrarle $8.000 en Cartagena

Un hecho de intolerancia se presentó el pasado fin de semana en el barrio El Cabrero, ubicado en el sector turístico de Cartagena. Un taxista, identificado como José Tamayo, afirmó haber sido víctima de las agresiones de un turista, al parecer de nacionalidad mexicana, quien lo agredió a puños en su rostro porque, según el conductor, no le gustó que le cobraran 8.000 pesos por el servicio.

"Me solicitó el servicio en la Torre del Reloj, cuando ingresó al carro empezó a discutir con una muchacha, supongo que era su pareja. Le pedí el favor que moderara su comportamiento. Como venía discutiendo, no me avisó a tiempo el lugar de destino y nos pasamos, íbamos llegando a Marbella y el señor se dirigía para El Cabrero. Lo llevé hasta el hotel y cuando le cobré los 8.000 pesos por el servicio me agarró por el cuello y empezó a darme trompadas", relató Tamayo a Blu Radio.

Posteriormente, el taxista expresó que como pudo se soltó del extranjero y se fueron a los golpes en plena calle. Acto seguido, el turista le dio varias patadas al vehículo causando algunos daños.

"Se metió al hotel y no me pagó la carrera. Se me llevó una gorra y cuando me agarró por el cuello me partió una cadena que tenía. Llegó una teniente de la Policía y no hizo prácticamente nada", sostuvo el conductor.

El taxista José Tamayo expresó que ya interpuso la respectiva denuncia en la Fiscalía y se estará presentando en Medicina Legal, pues debido a los golpes que le propinó el extranjero tuvo que ser valorado en un centro asistencial cercano. De momento, la Policía no ha hecho un reporte oficial sobre lo sucedido y no se conocen capturas por este hecho.