Tecnoglass rechaza acusaciones de reventa de boletas y anuncia acciones legales

A través de un comunicado, los hermanos Cristián y José Manuel Daes, dueños de Tecnoglass, dijeron que desde hace 24 años compran boletas de los partidos que juega la Selección Colombia y que las mismas no son para reventa.



En el comunicado, además de rechazar tajantemente los señalamientos que se han hecho en contra de ellos y la empresa Tecnoglass, los empresarios anuncian que iniciarán “acciones legales” contra quienes atentaron contra el buen nombre y la estabilidad de la compañía y, contra quienes “originaron estas malintencionadas e infundadas afirmaciones”.

“Nunca hemos revendido ni acaparado boletas para ningún espectáculo público”, aseguran en el texto publicado la mañana de este lunes.



A través del documento, los empresarios señalan que las entradas adquiridas para los juegos no superan las 150.



Así mismo, indican que, para los partidos Colombia vs. Brasil y Colombia vs. Paraguay, adquirieron 130 boletas, las últimas de ellas, autorizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio.



Los hermanos Daes precisan que “jamás” han prestado dinero, invertido o colaborado “ni a título personal ni a título empresarial” para participar en una negociación con la Federación Colombiana de Fútbol.



Los propietarios de la empresa Tecnoglass confirman que el pasado 19 de septiembre recibieron una visita de funcionarios de la SIC, a quienes el CEO de la firma, Cristian Daes, “facilitó su teléfono móvil y su clave para acceso al correo electrónico”, al tiempo que aclaran que no “hubo incautación de discos duros, USB, computadores o archivos”.

