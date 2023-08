Tragedia familiar en Mompox: confundieron sustancia tóxica con aceite de cocina, una mujer falleció

Una tragedia familiar conmueve al corregimiento de Los Piñones, en Mompox, Bolívar. Una adulta mayor de 57 años falleció, y otros siete miembros de una familia se encuentran en un delicado estado de salud, luego de aparentemente confundir una sustancia tóxica con aceite de cocina.

Según el informe de la Secretaría de Salud de Mompox, los integrantes de esta familia habrían ingerido un pescado que fue cocinado con esta sustancia, la cual se encontraba reenvasada en un frasco de aceite, lo que habría causado la confusión.

"Hasta ahora, según lo que hemos podido determinar con la familia, ellos solían reenvasar el aceite que usaban en la cocina. Entonces, cuando fueron a freír los alimentos y no encontraron aceite, vieron el frasco y lo utilizaron (…) La señora menciona que lo olió y no detectó ningún olor extraño, por lo que lo usó. Sin embargo, durante la comida, relataron una especie de sabor amargo, pero no les alertó", detalló en conversación con Blu Radio la secretaria de salud de Mompox, Caroline Cabrera.

Entre los integrantes de la familia en delicado estado se encuentran tres menores de edad, con edades comprendidas entre los 11 y 14 años.

"Tenemos a una adulta y a una menor bajo Cuidados Intermedios en Mompox, y a dos adultos y dos menores en la UCI del Hospital de Magangué, con un pronóstico reservado (…) Todos son miembros de la misma familia: abuelos, padre, madre, hijos y un ayudante que trabajaba con ellos", puntualizó la funcionaria.

Aunque inicialmente se ha planteado la posibilidad de que la sustancia sea un plaguicida debido a sus características, el laboratorio de la Secretaría de Salud de Bolívar será el encargado de determinar el contenido exacto de este frasco.

"Estamos abordando este caso de manera exhaustiva para entender mejor lo ocurrido y cómo sucedió. Estamos siguiendo todos los procedimientos necesarios en una situación de interés para la salud pública", afirmó la secretaria de salud.

