Transmetro cambia su operación este fin de semana por desfiles de precarnaval

El sistema de transporte masivo, Transmetro, modificará su operación este sábado 13 de enero, debido a los cierres viales que se realizaran por el tradicional desfile del Garabato del Country.

En la tarde del sábado, a partir del momento en que las autoridades permitan los cierres viales, se aplicarán desvíos en las rutas A8-1 Paraíso, A8-2 Vía 40 y A9-3 Buenavista de la siguiente manera:

La ruta seguirá su recorrido habitual saliendo de la estación Joe Arroyo y se desviará luego de pasar el paradero de la calle 84 con carrera 51. Retomará su recorrido normal en el paradero de la calle 86 con carrera 70 hasta el de la calle 82 con carrera 59B, desviará nuevamente y restablecerá su recorrido en cercanías al paradero de la calle 82 con carrera 51. Serán omitidos siete paraderos y ellos son:

Calle 84 No. 52-76, calle 84 No. 55-82, calle 84 con carrera 59B, carrera 65 No. 84-52, carrera 65 con calle 85 Villa Andalucía Ent. 1, calle 82 con Carrera 56 Esq, calle 82 No. 52-61.

En el caso de la ruta A8-2 Vía 40 comenzará a desviar tras salir de la estación Joe Arroyo y retomará su recorrido habitual en cercanías al paradero de la calle 77 con carrera 59. Desviará nuevamente luego de pasar el paradero de la calle 76 con carrera 57 hasta retornar a la estación Joe Arroyo. Serán omitidos los siguientes paraderos.

Carrera 46 No. 76-68, calle 79 No. 47-10, calle 79 No. 50-44,calle 79 con carrera 51B,calle 79 No. 53-54,calle 79 No. 55-154,calle 79 No. 57-190,calle 76 con carrera 55 Country Club, calle 76 con carrera 53 Parque Karl. C. Parrish,calle 76 No. 50-13,calle 76 con carrera 49B Olímpica, calle 76 No. 47-57

La ruta A9-3 Buenavista comenzará a desviar tras salir de la estación Joe Arroyo y retomará su recorrido habitual en cercanías al paradero de la carrera 53 con calle 89. Serán omitidos nueve paraderos.

Calle 74 No. 49B-40,carrera 54 con calle 74,carrera 54 No. 75-56,carrera 53 con calle 78 Villa Country, carrera 53 No. 79-128,carrera 53 con calle 80 Parque Washington, carrera 53 No. 82-86 C.C. Ocean Tower,carrera 53 No. 82-268,carrera 53 con calle 85.

Así mismo, el domingo 14 de enero se llevará a cabo el desfile del Garabato infantil y juvenil, por lo que se aplicarán desvíos en las rutas A8-2 Vía 40 y A9-3 Buenavista en horas de la tarde.

La ruta A8-2 Vía 40 comenzará a desviar tras salir de la estación Joe Arroyo y retomará su recorrido habitual en cercanías al paradero de la carrera 53 con calle 89. Serán omitidos 12 paraderos.

Carrera 46 No. 76-68, calle 79 No. 47-10 ,calle 79 No. 50-44,calle 79 con carrera 51B,calle 79 No. 53-54,calle 79 No. 55-154,calle 79 No. 57-190,calle 76 con carrera 55 Country Club, calle 76 con carrera 53 Parque Karl. C. Parrish,calle 76 No. 50-13,calle 76 con carrera 49B Olímpica, calle 76 No. 47-57.

La ruta A9-3 Buenavista comenzará a desviar tras salir de la estación Joe Arroyo y retomará su recorrido habitual en cercanías al paradero de la carrera 53 con calle 85. Serán omitidos ocho (8) paraderos.

Calle 74 No. 49B-40, carrera 54 con calle 74,carrera 54 No. 75-56,carrera 53 con calle 78 Villa Country, carrera 53 No. 79-128,carrera 53 con calle 80 Parque Washington, carrera 53 No. 82-86 C.C. Ocean Tower,carrera 53 No. 82-268.

En las zonas de desvío, los buses realizan ascenso y descenso libre, previo aviso a los operadores, quienes definirán lugares seguros para hacerlo.

Si necesita mayor información sobre los horarios de Transmetro durante este fin de semana, los ciudadanos pueden comunicarse con la línea de atención al cliente 3712222 y a través de la cuenta en Twitter @transmetrobaq