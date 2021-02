Turista recuperó 32 millones de pesos que había dejado olvidados en un taxi en Cartagena

En medio del afán para no perder un vuelo a Bogotá, una turista dejó olvidada en un taxi una maleta que contenía 9 mil dólares, 32 millones de pesos, en la ciudad de Cartagena .

Al percatarse de que le faltaba una maleta ya en el aeropuerto Rafael Núñez, la mujer dio a aviso a las autoridades, que de inmediato iniciaron las labores de búsqueda para identificar al taxista.

De acuerdo a la Policía, la mujer se comunicó con el hotel desde donde tomó el taxi. Sin embargo, le informaron que este no se encontraba registrado, por lo que decidió denunciar el hecho para dar con el paradero del conductor.

“Con los datos preliminares entregados por la turista se desplegó un operativo, verificando cámaras de seguridad en el aeropuerto y el hotel y, gracias a la información recopilada por fuentes humanas, posibles rutas y búsquedas en bases de datos, el taxista fue ubicado en el sector amurallado de la ciudad”, detalló el coronel Jorge Carrillo, subcomandante de la Policía Metropolita de Cartagena.

Según las autoridades, tras ser ubicado en el centro histórico de la ciudad, el conductor negó tener el dinero, pero luego confirmó que lo había trasladado a una vivienda.

“Gracias a la habilidad de los policías de la Metropolitana se logra la recuperación del dinero y, la cooperación del conductor, quien lo trasladó a una vivienda en el barrio Boston, donde guardaba esta suma de dinero que ascendía a 32 millones de pesos”, señaló el coronel Carrillo.

El taxista, que entregó personalmente el dinero a la turista y su acompañante, aseguró que cuando vio la maleta intentó devolverla, pero no logró ubicar a la mujer.

“Como todos los días recojo una cliente de un hotel, la llevó al aeropuerto y, en el momento se queda olvidada una maleta, me devuelvo a hacer devolución y la señora no está. Luego con el acompañamiento de la Policía, me localizan y hacemos entrega de un dinero que tenía la usuaria en su maleta”, relató el taxista.