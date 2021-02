Vacunación contra el coronavirus en Colombia: se han aplicado 39.827 dosis totales

Según el último reporte del Ministerio de Salud , en Colombia se han aplicado un total de 39.827 dosis de las vacunas contra el coronavirus. Esto, desde que se inició el plan nacional de vacunación con las primeras vacunas de Pfizer que llegaron al país el pasado lunes, 15 de febrero.

De acuerdo con la información entregada por el ministerio, ya van 21 departamentos que han empezado la vacunación masiva, donde Bogotá es la ciudad con mayor número de dosis aplicadas, 12.582 totales.

Vacunas 21 de Febrero

El 17 de febrero la jefe de enfermeras del Hospital Universitario de Sincelejo, Verónica Machado , se convirtió en la primera persona en recibir la vacuna contra el COVID en Colombia.

“Para mí es un orgullo, un honor que me hagan este reconocimiento, que mis superiores me hayan escogido por mi vocación, por mi entrega, por hacer parte del personal de salud que está en primera línea desde que comenzó esta pandemia y que aún sigue acá, entonces me llena de satisfacción y de un agradecimiento profundo”, dijo la mujer previamente.

Así como ella, en las demás regiones del país se avanza con el plan nacional de vacunación, donde en primera línea está el personal de salud que a diario combate el coronavirus.

Además, este domingo se reportaron en Colombia 4.244 nuevos contagios del virus, de los cuales 1.139 pertenecen a Bogotá, 809 a Antioquia, 496 al Valle y 234 a Cundinamarca, siendo los departamentos con más casos registrados en el último reporte del Instituto Nacional de Salud .