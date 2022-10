Una bruja me dio la vela: mujer que habría iniciado incendio en Barranquilla

En su versión ante la Fiscalía, la señora Yajaira Martínez, sindicada de provocar un incendio en el barrio Siete de Abril que dejó 11 casas destruidas dijo que al llegar a su casa en la madrugada del domingo prendió una vela, se acostó a dormir.

“Yo entré al cuarto de la niña, cogí una vela y la prendí, la puse ahí y me acosté hasta cuando de pronto me cogieron a mí no se dé dónde y no supe más nada”, aseguró la mujer quien solo dice que recuerda que la llevaron al hospital donde gritaba y preguntaba sus hijos.

Asimismo, Martínez contó que antes de la tragedia venía de la casa de una supuesta bruja la cual le había entregado una vela para que la colocara en la casa porque veía a su hija muy cambiada y esto supuestamente mejoraría su conducta.

Finalmente, hay que recordar que la mujer fue dejada en libertad ya que el daño en bien ajeno es un delito querellable.