Uribe se ríe de las burlas en redes sociales por esperar al papa en la 26

El jefe del partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, en un evento académico con estudiantes y profesores de la Universidad de la Costa en Barranquilla, dijo que se ríe de las burlas y las críticas que ha recibido a través de las redes sociales y aclaró que no estuvo en la 26 para que el papa Francisco lo viera o lo saludará.



El exmandatario indicó que tenía respeto por el santo padre “además de gratitud con él, por eso se han burlado mucho que, porque me fui a la 26 en Bogotá para que me viera, en tremenda multitud y yo bien chiquito, yo iba a estar era con mis conciudadanos en un acto de presencia esperando a su santidad”.



Le puede interesar: La carta de Uribe al papa



Asimismo, puntualizó que ha sido “muy prudente y lo voy seguir siendo, solo he publicado dos tweets de respeto, de devoción y de decir que estábamos en actos litúrgicos y no sociales”.



Uribe continuará en la capital del Atlántico cumpliendo una agenda de eventos académicos y reuniones privadas.



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad