Vea por qué el vals de esta quinceañera conmovió y puso a llorar al mundo

Daniela, una adolescente mexicana que soñaba con que el día de su fiesta de 15 años bailaría el vals con su padre, nunca imaginó que la historia de su celebración terminaría siendo viral en todo el mundo.

Desafortunadamente, la tragedia tocó a la puerta de la familia y su querido padre falleció poco antes de la celebración. A pesar de la infinita tristeza, Daniela aprovechó la ocasión para rendirle un sentido homenaje al hombre al que le debía la vida.

La imagen le dio la vuelta al mundo: Daniela bailó el vals con la foto de su padre y el acto conmovió a todos los que asistieron a la celebración. La historia se hizo viral y millones de personas en redes sociales han visto las imágenes.



Pero eso no fue todo, Daniela también aprovechó para visitar la tumba de su papá con un vestido de princesa color azul. La imagen del momento fue publicada en Instagram con un sentido mensaje.

“Me dijeron que no fuera a verte porque arruinaría mi día y que iba a estar tiste, pero no lo hice porque quería que me vieras con mi vestido”, escribió la joven.

