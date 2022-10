Video: Ladrones bajaron los pantalones a un periodista para robarle su dinero

El periodista Rubén Cabrera Bayona, quien trabaja para el canal Telecaribe, fue asaltado en una tienda luego de retirar un dinero de la sucursal del Banco de Bogotá, ubicado en el norte de Barranquilla, el cual guardó en un bolsillo de su ropa interior.

Los hechos se registraron en el municipio de Puerto Colombia, hasta donde llegó a bordo de un taxi. Sin embargo, antes de entrar a su casa, ingresó a una tienda para comprar bebidas. Justo en ese momento fue asaltado por delincuentes, quienes literalmente le bajaron los pantalones.

"Cuando estoy ahí se me acercó una persona, un muchacho de unos 24 años con revolver en la mano, diciendo que haga silencio. Que esto es un atraco y que le dé dinero. Me despoja de los dos maletines que tenía y me insiste en que le entregue le dinero", relató el periodista.

Contó que le entregó el dinero que tenía en los bolsillos, pero que este le insistió en que le diera más hasta que le bajó los pantalones. "Me dijo que si lo tenía metido en el pantaloncillo y le dije que no, que no lo tenía, me dijo muéstrame, bajátalo y le hice caso", comentó Cabrera.

Los delincuentes le robaron $1 millón 388 mil y un maletin en el que tenía herramientas de trabajo.

Definitivamente ya ni los calzones son seguros, porque los ladrones también te los bajan... Terrible caso que se registró en Puerto Colombia pic.twitter.com/FWwbyEfSpG — Vanessa Saldarriaga (@SaldarriagaSoto) March 13, 2017