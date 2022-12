Video: Trabajadores lanzan piedras contra sede de Positiva S.A. en Barranquilla

Con piedras en mano, cerca de 30 trabajadores llegaron a las instalaciones de la aseguradora de riesgos laborales Positiva, a reclamar por el incumplimiento de una serie de acuerdos que en el pasado hicieron para garantizar la prestación de un óptimo servicio.

Publicidad

De acuerdo con Fernando Castañeda, uno de los manifestantes, la empresa está incurriendo en una serie de irregularidades hasta el punto en el que no están siendo atendidos por el servicio de urgencias en las EPS.

"La mayoría de los médicos los manipulan para que cambien las historias clínicas. No nos quieren atender en urgencias, nos niegan la atención. Eso no puede seguir así. Hemos hablado con el Ministerio de Salud. Hemos hechos mesas de diálogo. Nos dicen que van a mejorar, pero pasa el tiempo y no nos solucionan", asegura el afiliado, quien señala que requiere de terapias en sus piernas, pues sufrió lesiones en los meniscos.

Publicidad

En medio de la protesta, los afiliados lanzaron piedras contra las instalaciones, por lo que dañaron una puerta de seguridad. Además atacaron el letrero de la compañía que está ubicado en la entrada.

Publicidad