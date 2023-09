Vuelve y juega: abuchean a congresista Agmeth Escaf en Barranquilla durante protestas

Por segunda vez en menos de un mes, el congresista Agmeth Escaf fue abucheado en Barranquilla. El nuevo episodio ocurrió en medio de las marchas convocadas en apoyo a las reformas del Gobierno Nacional.

Pasado el mediodía de este miércoles terminó en Barranquilla la movilización que, por dos horas y bajo una sensación térmica de 42 grados, protagonizaron centrales obreras, maestros y campesinos del Atlántico, quienes marcharon desde el Sena Industrial en la calle 30 hasta la cancha del barrio Cevillar, en el sur de la ciudad.

Fue precisamente al cierre de la movilización en donde apareció el congresista Agmeth Escaf vestido con una camiseta blanca con el logo del pacto histórico. Llegó acompañado de su esquema de seguridad, pero no pasó mucho tiempo en el sitio cuando un grupo de ciudadanos le manifestaron con abucheos la inconformidad con su presencia en el sitio. “Fuera, Fuera, traidor”, eran algunas de las arengas que le decían.

Finalmente, Escaf cruzó la calle y se marchó sin prestar mucha atención a lo que le gritaban, pero esta no es la primera vez que el congresista es abucheado en Barranquilla. El primer episodio ocurrió el pasado 7 de septiembre en pleno estadio Metropolitano en una de las tribunas a la que llegó con su familia para disfrutar el partido de la selección Colombia contra Venezuela.

Luego del reciente episodio el congresista del Pacto Histórico se pronunció a través de su cuenta de X en donde indicó que:

“Quieren imponer esa narrativa. Quieren hacer creer que el presidente Petro ha perdido apoyo popular en Barranquilla y que por eso recibo ataques. Lo que pasó hoy al final de la marcha pasó con personas que como yo también marcharon a favor de las reformas del Gobierno, no con opositores, sino con supuestos “aliados”. No se trata de ningún descontento ciudadano contra el Gobierno, como lo quieren hacer ver, se trata del pequeño grupo de secuaces de Máximo Noriega y de su esposa, que no soportan no ser ellos quienes representen al Pacto en la ciudad y me acusan de haber impedido que Máximo tuviera aval de Colombia Humana y quedara fuera de la contienda”, dijo.

“Fue un ataque rastrero por venganza, algunos lo llamarán fuego amigo, aunque nunca tuve al señor Noriega entre mis amigos. Por fortuna siempre bien lejos de ese sujeto de tan dudoso comportamiento”, concluyó.