Niño de 10 años murió tras lanzarse en tarabita en parque ecológico de La Mesa, Cundinamarca

Un menor de 10 años, identificado como José Alejandro Cárdenas Romero, falleció durante el fin de semana mientras disfrutaba de una atracción de un Eco Parque en La Mesa, Cundinamarca .

"Él hizo unas actividades y la única que le faltaba era hacer el vuelo, pero a mí nadie me dijo que lo iban a mandar solito", comentó a Noticias Caracol Edwin Cárdenas, el padre del menor.

Según denunció el padre de José Alejandro, "en el parque no había nada, un doctor, una enfermera, paramédicos, nadie" y "no hubo ayuda".

"Nos dijeron que no había peligro, que eso lo hacía desde el más pequeño hasta el más grande. Me quedé abajo esperándolo a que llegara, pero él se lanzó y no llegó", añadió en su relato el padre del menor.

De acuerdo con el relato de Edwin, "la gente no tenía como preparación, no sabía que hacer, cómo bajarlo. Él quedó ahí, suspendido".

Por otra parte, el alcalde de La Mesa, Humberto Segura, indicó que el hecho es "materia de investigación por parte de las autoridades". Además, detalló que el establecimiento ha sido "sellado por el incumplimiento de algunas normas".