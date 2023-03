Durante este fin de semana se está celebrando el Festival Estéreo Picnic (FEP) a las afueras de Bogotá y miles de ciudadanos han denunciado que debido a este evento se están generando graves problemas en materia de movilidad sobre la Autopista Norte en la entrada y salida de la ciudad.

Este sábado, 25 de marzo, en horas de la mañana, se han presentado graves problemas a la altura de los campos de Briceño por cientos de asistentes que retornan a sus hogares después de los conciertos.

En diálogo con Jorge Godoy, secretario de Movilidad de Cundinamarca, en Noticias de la Mañana, denunció que este problema se está generando por la negativa de los organizadores del evento para que los actores de tránsito actúen en este sector y que incluso los han sacado a la fuerza.

"Ayer estuvimos en el Puesto de Mando Unificado (PMU) en temas de movilidad, que ya es constantes con base a los grandes eventos que se están realizando en Cundinamarca. Desafortunadamente no tuvimos la posibilidad de hablar con los organizadores del evento, en las casi tres horas que estuvimos en el sector, pues nos fue negada la entrada a la Secretaría de Movilidad al evento para poder articular acciones que pudieran mitigar un poco la situación que hoy se está denunciando", denunció Godoy en Blu Radio.

Asimismo, el secretario de Movilidad aseguró que ante esta problemática y falta de apoyo de los organizadores del evento del FEP ha sido imposible generar acciones y estrategias para mejorar el flujo vehicular en esta zona del norte de la capital del país.

"Desafortunadamente ante la falta de comunicación con los organizadores de evento y la negativa a recibirnos, se está generando esta situación (...) No entendemos la razón por qué las personas que están organizando, no sabemos si son de la logística o los propios organizadores, pero no quisieron tener contacto ayer con la Secretaría de Movilidad y se negaron a recibirnos, prácticamente nos sacaron a la fuerza del espacio donde estábamos ", añadió.

No obstante, Godoy puntualizó que pese a esta negativa del FEP para coordinar la movilidad, de parte de la Secretaría de Movilidad seguirán presionando para coordinar acciones que mejoren el flujo vehicular.