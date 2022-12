A pedazos se está cayendo Terminal Menga del MIO en el norte de Cali

Una usuaria de la estación de Menga le contó a Blu Radio que se salvó de ser víctima de alguna lesión grave por cuenta del desprendimiento del techo justo en la entrada donde se encuentra ubicada la taquilla para comprar el pasaje.

El hecho ocurrió a la vista de personal de seguridad y operativo de Metrocali, también se vieron involucrados otros pasajeros. “Iba ingresando a la estación Menga y de un momento a otro el techo se cayó, gracias a Dios no nos pasó nada a las personas que estábamos ahí, pero si es bastante la proporción del daño que hay en este momento en la estación, nosotros le preguntamos a los guardas que qué pasaba, que por qué no reportaban ese daño y ellos nos dijeron que ya estaba reportado, pero no daban una respuesta certera de si iban a arreglar la estación o si la iban a cerrar”, relató la pasajera afectada.

Esta situación de deterioro en la Terminal Menga ha sido catalogada por el Comité de Usuarios del MÍO como muy grave, pues desde hace por lo menos dos meses se está notificando a Metrocali sobre estos daños estructurales que están poniendo en riesgo a los usuarios.

Ya son dos los incidentes que según Mauricio Venté, miembro de este comité, se han presentado en las últimas semanas. Anunció que el caso fue remitido a la Personería Municipal en busca de que se tomen medidas urgentes para esta situación.

“Hasta el momento hemos recogido dos incidentes en la Terminal Menga, uno de ellos es el de la taquilla donde se desplomó el techo y otro muy reciente es donde el acceso para personas con movilidad reducida ha tenido inconvenientes, se desplomó también el techo y este acceso quedó cerrado. Es muy grave que se estén presentando daños estructurales en las estaciones, teniendo en cuenta que son relativamente nuevas, que no llevan más de 3 o 4 años, y nos parece que aquí hay una irregularidad porque no es posible que estas estaciones que tienen tan poco tiempo de uso, estén así de deterioradas”, señaló Venté.

Se está a la espera que algún vocero de Metrocali explique qué acciones se van a tomar frente a estos daños en la estación. Blu Radio conoció que ya se han realizado reiteradas inspecciones y que incluso se ha puesto sobre la mesa cerrar por un tiempo la terminal mientras se determina qué hacer con estos daños.