Alcalde de Cali se enfrentará de nuevo a otra revocatoria de mandato

Alfonso Riascos, uno de los voceros del movimiento “Si Firmo”, afirmó que más del 80 % de los caleños está inconforme con el gobierno de Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali , es por esta razón que surge esta nueva revocatoria donde traerá nuevas estrategias. Además, buscara apoyar y ser una fuerza con los otros movimientos.

“Un alcalde que ha sido pésimo gerente para la ciudad que ya lleva más de dos años y ha demostrado un pésimo alcalde de la ciudad y la ciudad es de todos, ocho de cada diez no queremos este mandatario”, dijo Riascos.

El comité promotor 'Sí Firmo' aspira presentar a la registraduría mínimo 90.000 firmas válidas antes del mes de abril. Mientras tanto, hay otro grupo de revocatoria llamado 'Decide', que tiene plazo para entregar las firmas hasta el 3 de febrero a la registraduría.

“45 y 60 días que tuvimos ahora último en medio de la pandemia donde complicó mucho poder llegar a la meta, vamos para adelante esto no termina aquí, la revocatoria continúa, no más Ospina, los caleños no estamos para soportar esto dos años más”, manifestó, por su parte, Cristóbal Navia, vocero del movimiento 'Decide'.

Este comité, que todavía está vigente, citará a una reunión para evaluar las firmas logradas, la registraduría tendrá un plazo de 45 días para analizar que al menos 89.000 firmas sean válidas.

