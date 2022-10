Alcaldía pedirá a Dimayor adelantar horario de partidos en el Pascual Guerrero

La comisión local de fútbol se reunirá para analizar lo ocurrido durante el partido América y Nacional que se cumplió el pasado domingo en el estadio Pascual Guerrero y también para estudiar los resultados de los esquemas de seguridad implementados para este encuentro.

Publicidad

El alcalde de Cali, Maurice Armitage, celebró el buen comportamiento general de los hinchas este fin de semana, pero en esta reunión se analizará la posibilidad de solicitar a la Dimayor realizar los partidos del fútbol profesional colombiano programados en el Pascual Guerrero más temprano que lo de costumbre, esto para tener un mayor control del orden público de la ciudad y minimizar los escenarios de riñas y enfrentamientos ente hinchas.

El mandatario caleño aseguró que él es partidario de programar los partidos desde las 3 de la tarde, entre otras, para que más familias vayan al estadio.

Publicidad

“En la medida en que los caleños vamos demostrando que somos civilizados y que el fútbol es una diversión y no un conflicto vamos a estar dispuestos a que los horarios se faciliten más para la gente, yo soy partidario de que siga los fines de semana pero que no sea tan tarde, precisamente para que los problemas no salgan de noche donde no los podamos controlar. Yo creo que debe volver como fue en una época cuando los partidos arrancaban a las 3:00 o 4:00 de la tarde, a las 6:00 se terminan y todo el mundo para su casa”, sostuvo Armitage.

Publicidad

La comisión local de fútbol la integran miembros de la Policía Metropolitana de Cali, la Secretaría de Seguridad del municipio, Defensoría del Pueblo, entre otros. En esta reunión se definirá si habrá o no petición formal ante la Dimayor.