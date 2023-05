Amaneció incomunicado el puerto de Buenaventura por protesta en Loboguerrero

Por segunda vez, en menos de un mes, habitantes de Loboguerrero, corregimiento del municipio de Dagua, Valle , bloquean la carretera que comunica al puerto de Buenaventura con el interior del país. Protestan porque, según ellos, el Gobierno nacional no ha cumplido los acuerdos del pasado 24 de abril relacionados con agua potable y obras públicas.

Los manifestantes aseguran que mantendrán la vía cerrada hasta que hagan presencia en el lugar delegados Gobierno.

“La viceministra del interior, Lilia Solano, quedó comprometida para asistir a una reunión a las 10:00 de la mañana del 10 de mayo aquí en la caseta comunal de Loboguerrero y no llegó. Hasta que no haga presencia no habrá desbloqueo aquí en Loboguerrero”, dijo el líder de la comunidad, Orlando Meza.

El transporte de pasajeros y de carga está paralizado. Al menos 6.000 camiones con mercancías de importación y exportación amanecieron en la carretera. El director del Comité Empresarial del Valle, Edwin Maldonado, recordó que las pérdidas son superiores a los $5.000 millones por cada día de bloqueo.

“Nos solidarizamos con las comunidades, pero creemos que esto ya se está saliendo de control y se está perjudicando a la misma comunidad de Buenaventura, se afectan sus ingresos, el turismo y acceso a bienes básicos” manifestó el dirigente gremial.

No hay certeza, por ahora, de la presencia de la viceministra del diálogo social o de funcionarios del Gobierno nacional este jueves, allí en Loboguerrero.

