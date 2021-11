Amenazan a líder social del corregimiento de Pichindé en Cali y le pintaron grafitis en su casa

Algunos ediles del corregimiento Pichinde, zona rural de Cali, tienen miedo debido a las constantes amenazas en contra de su vida por encabezar diferentes procesos y denunciar situaciones de inseguridad.

Delincuentes ingresaron hasta la vivienda de una de las líderes y, además de acabar con la vida de una de sus mascotas, pintaron grafitis en sus paredes que dicen 'Muerte a líderes'.

A altas horas de la noche comenzaron a latir los perros de mi casa, uno de ellos empezó a llorar y a vomitar sangre, me le habían dado vidrio molido. Cuando salgo, veo el primer mensaje dentro de la pared de mi casa y cuando salgo, veo el otro en una pancarta fuera de mi casa aseguró Surany Castañeda.

Aunque puso en conocimiento de las autoridades la situación, aseguran que no le prestaron la atención necesaria, igual que cuando denuncia los contantes robos y la delincuencia que agobia a quienes acuden a este corregimiento, especialmente a practicar deporte.

"Después del medio día el comandante de la Policía fue y me dice que si es muy peligroso por qué no me retiro de mi cargo. Eso lo desanima a uno como líder porque uno dice: si yo trabajo para una comunidad, ¿Dónde está el apoyo de las autoridades? De hecho yo en la Policía no confío mi seguridad", agregó Castañeda.

Angie Cadena, otra de las ediles de la zona, asegura que frecuentemente, a través de mensajes, recibe amenazas en las que aseguran van a atentar contra ella. Este sería una constante especialmente contra las mujeres que representan al corregimiento, pues indican poco sucede con los hombres.

"Los mensajes de texto decían que nos iban a quemar la cara con ácido y a tumbar el pelo con solución porque somos metidas y como somos mujeres, que debemos estar en la casa haciendo oficio", dijo Cadena.

A pesar de haber denunciado ante la Fiscalía estos casos, aseguran no haber recibido ningún apoyo en materia de seguridad y que el cuadrante ni siquiera pasa frecuentemente por sus viviendas, para verificar en qué condiciones se encuentran.

