Anuncian plan ‘Cazaevasores’ para los morosos del impuesto automotor en el Valle

De los 800.000 vehículos con los que actualmente cuenta el parque automotor del Valle del Cauca, 444.000 hicieron la respectiva declaración y el pago del impuesto, sin embargo, cerca de 350.000 vehículos aún no han pagado esta obligación.

Así lo dio a conocer la directora de Hacienda del departamento, María Victoria Machado, quien además anunció que la Gobernación del Valle implementará una estrategia ‘Cazaevasores’ a los morosos del impuesto, incluso no descarta que se realicen cobros coactivos a los deudores.

“Tenemos alrededor del 50% del parque automotor que no están pagando sus tributos y frente a eso el departamento y la señora gobernadora estamos estableciendo medidas de choque para mejorar todo lo que tiene que ver con la fiscalización y el recaudo de esta importante renta para nosotros, que no solamente beneficia a la salud y el deporte del Valle del Cauca sino que también aporta a los municipios pequeños que no cuentan con secretarías de tránsito; esto es un trabajo que debemos jalonar todos mancomunadamente”, indicó Machado.

A pesar de esto, aseguró Machado que el nivel de recaudo del impuesto automotor registrado hasta el mes de junio tuvo un crecimiento del 20%, lo que no solamente beneficia a la salud y el deporte del departamento sino a los municipios que no cuentan con Secretaría de Tránsito y que reciben el beneficio de este ingreso.