Armitage no permitirá más ventas ambulantes en buses y estaciones del MIO

El pronunciamiento del alcalde de Cali, Maurice Armitage, se dio en medio de algunos operativos que se realizaron el pasado fin de semana en estaciones del MIO, durante un capítulo especial del Plan Atarraya, que lidera la Secretaría de Seguridad de la ciudad, y en el que la Policía y el Ejército realizan requisas dentro y fuera del masivo.

Publicidad

Aunque en su momento, la Secretaría de Desarrollo Económico planteó ofrecer alternativas laborales a algunos de los vendedores ambulantes, ahora el mandatario caleño dijo que no es posible que los vendedores informales estén en buses y estaciones.

Aseguró que es consciente del problema de desempleo que hay en Cali, pero manifestó que no se puede sacrificar el servicio del MIO.

Publicidad

“Tenemos que poner orden, nosotros tenemos que volver el MIO un servicio bueno, no podemos volver el MIO un servicio que no se nos llene de vendedores, ellos tienen que entender que tienen que ir a trabajar en otros sitios diferentes. Tenemos un problema grave de desempleo de juventudes donde la gente le trabaja mucho al rebusque y no les queda otra alternativa, uno los entiende, pero tienen que ordenarse, no podemos coger un sistema de transporte masivo que lo que estamos es llamando pasajeros, a que se nos suban al MIO para volverlo viable, y que nos lo tiremos con ese tipo de problemas”, indicó Armitage.

Publicidad

De acuerdo con la Alcaldía de Cali, preliminarmente se cuentan al menos 200 personas ejerciendo ventas informales en el MIO, desde alimentos hasta artículos decorativos y demás, también se ejercen actividades de expresión cultural como cantantes y cuenteros.

Desde la presidencia de Metrocali se aseguró a Blu Radio que a partir del próximo 1 de agosto se aplicará el nuevo Código de Policía sin excepción en estaciones y buses del MIO y esto cobija sanciones para los vendedores informales.

Publicidad

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y nuestros contenidos destacados, DESCARGA ya la APP de Blu Radio: