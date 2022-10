Beyoncé cantó Mi Gente de J Balvin en el prestigioso festival de Coachella

Los asistentes al Festival de Coachella rompieron en jubilo, tras la presentación de Beyoncé, que es considerada la reina de Pop y RyB en la actualidad, y aprovechó todo su repertorio para congratularse con el público.

Uno de los mejores momentos fue el reencuentro con el grupo Destiny’s Child, conformado por las también cantantes Kelly Rowland y Michelle William, con quienes interpretó los éxitos 'Lose my breath', 'Say My Name' y 'Soldier'.

También cantó con su esposo Jay Z, y para los latinos el momento inesperado fue la versión que hizo sobre tarima de la canción ‘Mi Gente’ de J Balvin.

Es la primera vez que una cantante afroamericana encabeza el cartel en el famoso festival de música californiano.

En el 2017 tuvo que suspender su presentación por recomendación médica, pues se encontraba en embarazo de un par de mellizos.

