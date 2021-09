Bombero de Cali sobreviviente a incendio comerá hamburguesas gratis el resto de su vida

Detrás del bombero Reinel Blandón hay una historia de dolor y angustia que terminó por llevarlo a hacer parte del Cuerpo de Bomberos voluntarios de Cali.

En 2017 se salvó de morir incinerado junto con su familia, cuando la casa, ubicada en el barrio ciudad Córdoba al oriente de Cali , se incendió completamente y en medio de la angustia, al ver que no tenían como salir del lugar, le dijo a su familia lo siguiente:

“Metánse debajo de la cama que vamos a morir juntos”, expresó.

Cuando ya se sentían desvanecer por el humo llegaron los bomberos al rescate.

"Nos habíamos quemado las vias aéreas, nos entubaron y dur´é alrededor de 12 días sin saber nada. En medio de eso pensaba en mis hijos y le pedía a Dios que si se los llevaba me llevara a mí tambien, ya cuando me dijeron que estaban bien me dio el valor de despertarme y seguir luchando", contó.

Este valiente rescatista es uno de los mas de 5.000 bomberos de Colombia afortunados en recibir un reconocimiento a su labor por parte de la empresa de comidas rápidas estadounidense, Burguer King, que le entregó una membresía vitalicia la cual le permitirá reclamar hamburguesas gratis de por vida.

"Me parece un homenaje muy bonito para todos los bomberos porque somos quienes a diario entregamos la vida por los demás, ahora que ejerzo sé lo duro que les toca", dijo.

Para burguer King los bomberos que son expertos en fuego merecen este reconocimiento y les llamó la atención la historia de supervivencia detrás de Reinel.

"Consideramos que los bomberos son unos héroes y muchas veces no son reconocidos. Él va a poder, de ahora en adelante, en cualqueir Burguer King de Colombia con presencia en 5 ciudades, de por vida" , dijo Juan Camilo Tobon, publicista de la empresa

Tres meses después, con quemaduras en el cuerpo y aún convaleciente, Reinel se apareció junto con su familia en la Estación de Villa del Sur para buscar agradecerles el haberles salvado la vida, hoy hace parte del Equipo USAR Col 18 experto en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

Ya ha atendido cientos de emergencias; desde rescate de animales, incendios, accidentes de tránsito hasta hacer parte del equipo que acudió a Providencia para ayudar, luego del paso del huracán Iota que devastó la isla en noviembre el 2020.

Su sueño actual es tener una fundación con ayuda de todos los caleños para ayudar a los mas necesitados.

