Bomberos de Buenaventura no atenderán más emergencias por falta de pago y seguridad social

En crisis económica se declaró el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura , Valle, por cuenta de la millonaria deuda por parte de la Alcaldía distrital que desde el 2021 supera los $400 millones de pesos.

Ante esta deuda, el cuerpo de bomberos salió en un desfile a bordo de las máquinas por todas las calles, anunciando que no atenderán más emergencias por ahora, pese a que su misión sea salvar vidas.

Los bomberos de Buenaventura, Valle del Cauca, se movilizaron por todo el distrito anunciando que no pueden atender más emergencias porque la Alcaldía les debe más de $400 millones y no han podido pagar su seguridad social. A esto, aseguran se suma la falta de maquinas y equipos. pic.twitter.com/IPautsxoax — BLU Pacífico (@BLUPacifico) February 13, 2022

"Los comerciantes dan el 10% de su industria y comercio para los bomberos, la Alcaldía lo que hace es recaudar esos dineros y debería mandarlo a la cuenta de bomberos pero lo empiezan a dar gota a gota y se van quedando los dineros ahí. Si nos dieran la plata como es, podíamos comprar máquinas, ambulancia, equipos, dotación, combustible y los arreglos locativos incluyendo los cuarteles rurales. La alcaldía a nosotros no nos da un peso", dijo a BLU Radio el capitán Guillermo Valencia, jefe del cuartel central.

Explican, además, que producto de esta problemática tampoco han podido pagar la seguridad social de los 150 funcionarios y es por ello que no pueden atender ningún tipo de emergencia, a pesar de tener la voluntad y disposición.

"Si algo pasa se nos sale de las manos, por ejemplo, a la bomba donde nos fían el combustible se le deben varias facturas y no nos quieren fiar más. Si hay un incendio y en el camino la máquina se queda sin combustible, no podemos hacer nada. Si una unidad se quema o se accidenta, se nos forma el problema porque así en ninguna empresa puede ingresar a laborar y la gente no tiene la culpa de la irresponsabilidad de la alcaldía", manifestó el capitán.

"No se ha podido pagar la nómina de enero, los intereses de cesantías y ni siquiera han podido comprar los útiles de los hijos y nietos de los bomberos", agregó.

Desde la administración distrital se informó que durante este lunes 14 de febrero se realizará el pago de la deuda. Sin embargo, los bomberos advierten que hasta que eso suceda, estarán fuera de funcionamiento.

