Cali tiene hasta el 15 de noviembre el plazo de vacunar al 75% de su población para ampliar aforos

Este viernes, 22 de octubre, se confirmó desde el Ministerio de Salud que 11 ciudades de Colombia podrán aumentar el aforo al 100% en eventos y establecimientos comerciales.

Esto se da gracias a que alcanzaron el 75% de la resiliencia epidemiológica que se calcula con criterios como el avance de vacunación y ocupación de unidades de cuidado intensivo.

Entre ellas, no se encuentra Cali debido a que su índice de resiliencia es del 68%, pues solo se ha alcanzado la vacunación del 71% de la población con primera dosis, el 51% con esquema completo y la ocupación de UCI ya alcanza el 68,1%.

Por ello, en el distrito en las últimas horas se adelantó un PMU Nacional de salud, en el que se determinó un plazo para lograr este objetivo.

Podríamos realizar estos eventos con una meta clave de el 15 de noviembre, tener el 75% de la población del Valle y Cali por lo menos con la primera dosis. Lo podemos alcanzar y generamos el plan de acción para avanzar rápidamente los próximos días en una vacunación masiva confirmó el ministro de Salud, Fernando Ruiz.

Cali, está ad portas de adelantar eventos masivos importantes, como es el caso de los Juegos Panamericanos Junior, Festival Petronio Álvarez y la Feria de Cali.

El aforo es motivo de preocupación y por ello, de no lograr la vacunación del 75% de la población para ese momento, las autoridades determinarán en las próximas horas durante una reunión algunas restricciones que aplicarán.

"Estamos buscando modalidades de consenso y una podría ser que establecimiento que tenga a las personas con vacuna, puede estar hasta las 3:00 de la madrugada y los que no, serán cerrados más temprano", precisó Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali.

"No es lógico que con todo lo que hemos pasado, algunas personas se sigan resistiendo a la vacuna cuando sabemos que reduce en un 95% la posibilidad de una UCI y la muerte", confirmó el mandatario.

En el distrito los equipos vacunadores se han tomado los barrios, establecimientos comerciales y han implementado diversas estrategias para poder abarcar a la población para inmunizarla contra el virus.

Sin embargo, las autoridades sanitarias resaltan que el rechazo de algunos ciudadanos, se dio debido a la intermitencia del proceso por la escasez de biológicos en varias oportunidades.

"Es necesario cumplir con los indicadores y las metas y a través de esto, lograr la apertura económica que es necesaria. Hago un llamado a los gremios y empresarios para que nos acompañen en las iniciativas, dando incentivos para los asistentes. Vamos a seguir llegando a los sitios nocturnos especialmente del oriente y con nuestra chiva vacunadora", manifestó la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres.

Contrario a lo que se plantea por parte de las autoridades, el gremio médico no ve esta temporada como un momento oportuno para ampliar aforos, pues aseguran que pese a estar vacunados, los ciudadanos se pueden infectar por relajar las medidas de bioseguridad.

"No ha pasado la pandemia, el hecho de estar vacunados no quiere decir que no nos vamos a contagiar y deberíamos aprovechar que han bajado los contagios y la mortalidad, para evitar más contratiempos de los que ya hemos tenido durante la pandemia", dijo Jorge Enciso, presidente de la Federación Colombia de Sindicatos Médicos.

Los gremios de restaurantes, bares y discotecas, por su parte apoyan la ampliación del aforo, pues aseguran necesitan reactivarse económicamente y aunque aseguran que no están en condiciones para exigir a sus clientes que están vacunados, si continuarán apoyando el proceso con incentivos para los inmunizados y brindando espacios dentro de los establecimientos para que las autoridades vacunen.

"Hemos hecho descuentos, regalado cover, les damos obsequios a los clientes para que se vacunen. La verificación de los carné es complicada porque no sabemos si va a ser físico que puede ser fácil de falsificar, una plataforma y pues tendremos que poner en la entrada un sistema para poder verificar sin que afecte al comercio porque perdimos el 42% de los empresarios y miles de empleos", manifestó Manuel Pineda, presidente de Asobares.

En Cali se han aplicado 2.222.129 vacunas anti COVID, 1.355.727 personas han recibido la primera dosis y solo 982.338 de ellas, han completado su esquema.

