Cali tuvo 16 asesinatos en el puente del Día de la Madre a pesar de la Ley Seca de Armitage

El balance final de la Ley Seca durante el fin de semana dejó un saldo de 16 homicidios en Cali (viernes: 1, sábado: 3, domingo: 5, lunes: 7), según la Alcaldía de Cali no se registraron feminicidios, suicidios ni muertes de menores de edad.

Mejor 2 balance de los últimos 25 años;de lejos comparable. Disminución (va de 8 a 19 muertos) Triste realidad pero esa es la cali que teniamos,aún así la cifra debe seguir mejorando. @MauriceArmitage @rodrigoguerrerr pic.twitter.com/JYnEkJIWay — Alex Duran Peñafiel (@alexduran76) May 15, 2018

Resaltan que se presentó una reducción de 34,5% frente al promedio de los fines de semana de Día de la Madre con puente.

La decisión generó diversas manifestaciones a favor y en contra de la polémica medida adoptada por el alcalde de Cali, Maurice Armitage.

En un balance preliminar el alcalde encargado, Rodrigo Zamorano, resaltó la disminución de diversos hechos de violencia en la ciudad.

“En este caso fue una reducción importante, no tuvimos feminicidios, no tuvimos menores fallecidos, hubo un homicidio en tránsito , el promedio de alcoholemia en sangre históricamente estaba en el 60% de las víctimas en este caso no tuvimos ese patrón”, explicó Zamorano.

Agregaron además que este fin de semana la violencia intrafamiliar bajó un 82% (49 casos en 2017 en comparación 9 en 2018), las lesiones personales cayeron un 77% (57 casos en 2017 contra 13 en 2018) y las riñas bajaron un 22,7%.

Por su parte los comerciantes nocturnos reivindicaron sus pérdidas, además de las cancelaciones de último minuto por parte de los clientes.