Capturan 5 personas que llegaron con más de $1.000 millones al aeropuerto de Cali

La actitud sospechosa de cuatro hombres y una mujer de 44 años, oriundos de Bogotá, fue lo que puso en alerta a las autoridades para realizar una requisa en su equipaje.

Las personas arribaron al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, procedentes de la capital de la República, y fueron abordados por unidades adscritas a la estación de Policía de la terminal aérea, quienes encontraron características extrañas dentro de las maletas, hallando dentro de las mismas, varios paquetes aforados con cinta negra que en su interior iban varios fajos de billetes.

En medio del procedimiento, los sujetos intentaron sobornar a los policías con 50 millones de pesos.

“Al momento del procedimiento de verificación uno de ellos intentó ofrecerle dinero a un uniformado para evitarlo. Cada uno de los capturados tenía paquetes del dinero en sus maletas, envueltos en sus pertenencias”, manifestó el coronel Wilson González Delgadillo, comandante de la Policía Valle.

Las autoridades encontraron en cada maleta de los hombres la suma aproximada de $266 millones y a la mujer la suma de $41 millones, para un valor total de $1.104 millones. Los capturados manifestaron que iban a comprar algunos vehículos en la capital valluna.

“Se pudo hallar más de $1.104 millones. Las personas que transportaban esta suma de dinero y no tienen antecedentes, no pudieron justificar su procedencia o legalidad del mismo. Aseguraron que el dinero, que no es moneda falsa, iba ser utilizado para la comercialización de vehículos”, agregó el coronel González.

Los capturados y el dinero fueron dejados a disposición ante la autoridad competente por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Investigadores intentan determinar el destino y fines del transporte de este dinero hacia el caribe colombiano.

