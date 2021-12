Carnet de vacuna contra el coronavirus será obligatorio para asistir al alumbrado navideño de Cali

La exigencia del carné también se implementará en los otros puntos en donde habrá alumbrado: la calle 5, la loma de la cruz, el parque panamericano, la unidad deportiva Alberto Galindo, el parque de la horqueta, la alameda de siloé y el parque longitudinal 72w.

El alcalde de Cali jorge ivan Ospina aseguró que no quiere q los caleños se pierdan de todos los espectáculos de fin de año por no estar vacunados

"Vamos a ser muy estrictos en solicitar los carnets, porque no solo se trata del alumbrado, Petronio, feria de cali, concierto decembrinos y no queremos que alguien se pierda estos eventos por no estar vacunado" asegurò el mandatario

La inauguración del alumbrado será este 7 de diciembre en el bulevard del rio con juegos pirotecnicos y donde habra un show central : un túnel interactivo con más de 80 mil puntos de bombillos led. este espacio, que se está ubicando entre las calles 8 y 9, tendrá una longitud de 55 metros donde la gente podrá ingresar, mirar e interactuar, porque habrá una función cada media hora.

Este año la Alcaldia premiarà a la mejor cuadra iluminada y el mejor pesebre, con una orquesta, para hacer una fiesta en el barrio en época decembrina.

"Estan abiertas las inscripciones a partir de hoy y hasta el 15 de Diciembre donde tendremos dos premios con orquesta, el material del pesebre debe ser reciclado y con mensajes alusivos a la tematica "te queremos cali"

con una inversion de mas de 7 mil millones corfecali es la entidd encargada de la ejecuion del alumbrado que estara disponible hasta el 7 de enero de 2022

