Cierran negocio clandestino de pólvora en zona rural de Cali

Un llamado de la ciudadanía fue el que alertó a las autoridades sobre la apertura de un puesto irregular para la venta de pólvora en la zona rural de Cali . Por lo que un grupo conformado por miembros de la Policía, la secretaría de Seguridad, y Bomberos, para verificar la situación.

El negocio estaba ubicado en la vereda Las Palmas, del corregimiento La Castilla. Allí, al exigir los permisos para comercializar pirotecnia, las autoridades evidenciaron que el propietario del local no contaba con los documentos requeridos.

"Al parecer, el dueño del establecimiento pensaba que esa zona era fuera de Cali, tenía un desconocimiento y pensaba que no lo cobijaba el decreto. Es pólvora tipo 1, no es altamente inflamable, por eso no se incautó sino que sólo se cerró el establecimiento", explicó José Calle, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control.

El propietario del local fue sancionado con el cierre preventivo de 5 días del negocio, sin embargo, según el decreto antipólvora que está vigente, durante el mes de diciembre no podrá comercializar esta mercancía, también se le impuso una multa de alrededor de millón de pesos.

Los operativos para evitar la venta de pólvora en la ciudad continuarán, especialmente en las zonas priorizadas, como las comunas 6 y 18, el centro de Cali y las entradas de la ciudad.

Por otra parte, en medio de operativos en las carreteras del Valle, también fueron incautados 400 kilos de pólvora negra. Una persona fue capturada, tratando de ingresar la pirotecnia a la ciudad de Cali. El vehículo fue interceptado en jurisdicción de Palmira.

