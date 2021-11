Comerciantes caleños, listos para el segundo Día sin IVA

Los caleños ya se prepararan para la segunda jornada del Día sin IVA que será el próximo viernes 19 de noviembre. El comercio en la ciudad tiene expectativas muy altas, luego de que, durante la primera jornada en octubre, se obtuvieran muchas ventas.

La meta como mínimo son $6 billones de pesos de ventas a nivel nacional para esta jornada, así lo indicó Octavio Quintero, presidente de la junta directiva de Fenalco

"El Día sin IVA es una herramienta exitosa para incentivar el consumo de los colombianos, impulsar el crecimiento de la economía para este fin de año, y generar nuevos empleos tan necesarios para nuestro país y así consolidar reactivación económica segura", afirmó Quintero.

El centro de Cali también se prepara para esta segunda jornada, donde esperan un comportamiento cívico y organizado por parte de los compradores. Igualmente los establecimientos comerciales están preparados con la implementación de todos los protocolos de bioseguridad, la logística de accesos y controles, según Verónica Maldonado, gerente de Grecocentro.

"En control de seguridad tenemos aproximadamente 90 policías que van a estar en el centro cubriendo todo el tema de seguridad. En el tema de bioseguridad la recomendación es el tapabocas y, además, por parte de la subsecretaria de vigilancia y control, nos están apoyando en ese tema con Secretaria de Salud”, manifestó Maldonado.

Igualmente, la inclusión del efectivo como medio de pago ha favorecido, no solo a los pequeños comerciantes, sino también a los compradores que no habían podido aprovechar esta oportunidad por no contar con medios de pago como tarjetas de crédito o débito. Esto genera una mayor dinámica, inclusión y participación en estas jornadas.