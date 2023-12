Con 57 agentes de tránsito garantizan movilidad en el puente festivo de velitas en el Valle

Autoridades de movilidad en el departamento del Valle activaron el plan éxodo para garantizar la salida y el ingreso de vehículos por los principales corredores viales en el departamento.

La secretaría de movilidad desplegó un equipo especial de tránsito, además de instalar puestos de control en municipios para que propios y turistas, se movilicen con tranquilidad este puente festivo.

"Tenemos desplegados 57 agentes, 92 reguladores en los 20 municipios bajo nuestra jurisdicción y en las vías nacionales un trabajo articulado de la Dirección de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional DITRA-Valle", dijo, Diego Adolfo Méndez, secretario de Movilidad del Valle.

Igualmente se recomienda tomar pausas activas durante el trayecto para evitar accidentes, que por estas fechas incrementan en la región.

"Es vital respetar las señales de tránsito, no conducir en estado de embriaguez, no exceder los límites de velocidad y no hacer uso de la pólvora", puntualizó, Méndez.

Durante este puente festivo entre viernes y domingo se estima que circulen por las vías del departamento del Valle aproximadamente 90 mil vehículos.

