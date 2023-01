Conductor del MIO 'armado' en Cali desató polémica en redes sociales: pistola sería de juguete

Una polémica se desató en Cali luego de que un conductor de un bus del MIO se grabara con lo que, al parecer, sería una pistola de juguete sobre el timón del alimentador del sistema de transporte público en la capital del Valle.

El hecho se presentó en la troncal de Aguablanca. En el video se escucha al presunto conductor, quien al parecer haría un recorrido sobre esta zona de la ciudad, con una pistola amenazando, ante las condiciones de seguridad, a cualquiera que intentara increparlo durante el recorrido.

#Video Es viral un video en redes sociales en el que se ve a un conductor del MIO en Cali que amenaza con una aparente arma de fuego a presuntos ladrones que puedan afectar su vida o la de los pasajeros del bus del sistema masivo. #VocesySonidos pic.twitter.com/LAYgCj46wf — BLU Pacífico (@BLUPacifico) January 11, 2023

Este video levantó la polémica, principalmente por los usuarios del sistema MIO, quienes aseguraban que el hecho de que hasta el conductor tuviera que ir armado, era un sinónimo de la falta de seguridad dentro de los buses.

Sin embargo, horas después de este video, el conductor, quien no se identificó, explicó que todo se trató de una broma, y que el arma, en realidad, era de juguete.

"Cuando recibí el cambio de conductor, me encontré en la parte de atrás del bus esta pistola que es de plástico. Quise hacer los comentarios para un chat entre compañeros, a modo de broma", aseguró el operador del MIO.

Por la magnitud de este video, el conductor se disculpó con los usuarios y aseguró que en ningún momento andaría armado para realizar su trabajo.

El responsable del vídeo con un arma en el MIO de Cali no tuvo más opción que pronunciarse. En las últimas horas grabó un video donde explicó que el arma de fuego en realidad era de juguete y que se trató de una inocente broma. #VocesySonidos pic.twitter.com/jH49TRnSDk — BLU Pacífico (@BLUPacifico) January 11, 2023

"Esto me ha traído bastantes problemas a nivel profesional. Aún no sé quién fue la persona del grupo de compañeros que filtró el video al internet. Pero insisto, no fue con el afán de asustar a los pasajeros" , finalizó el relato.

Por el momento, tanto Metrocali como los 3 operadores del MIO no han identificado al conductor del video donde una broma de mal gusto, levantó el temor entre los caleños.

Ante la publicación de esta cinta, la Policía Metropolitana de Cali ya había iniciado una investigación preliminar sobre el conductor para lograr dar con su identidad.

