Continúa la crisis por falta de atención de la EPS Medimás

El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, dijo que cerca de 180 mil usuarios de Medimás en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Putumayo y Nariño, están en riesgo y pidió que en las clínicas Valle del Lili e Imbanaco se atienda a aquellos pacientes especialmente con enfermedades de alto costo como cáncer y VIH, entre otras.

“Yo quiero hacer un llamado a dos entidades muy prestigiosas del Valle del Cauca, he tenido conocimiento que Valle del Lili y la Clínica Imbanaco no están dándole servicio a 180 mil usuarios de la EPS Medimás, razón por la cual, desde mi calidad de defensor del Pueblo, le solicito a este par de entidades que no podemos dejar a los ciudadanos sin el servicio de salud para cáncer, VIH y otras enfermedades de alto costo”, sostuvo Negret.

También anunció que la Defensoría y la Superintendencia de Salud comenzarán una fase de visitas conjuntas a sedes de Medimás en diferentes regiones del país para verificar en terreno la atención que reciben los usuarios y denunciar las falencias que persisten.

William Duarte, gerente de Imbanaco, dijo que desde el primero de septiembre los servicios se están prestando de manera normal.

“Tenemos convenio con Medimás y somos centro de referencia para los pacientes de la población infantil y adultos”, dijo.

Por su parte, Luis Carlos Giraldo, vocero de los niños que padecen cáncer aseguró que la tramitología continúa enredando la atención de los menores.

Mientras tanto, la Personería de la ciudad pidió a la EPS atender a unos 300 pacientes cuyas vidas están en riesgo por no recibir los tratamientos adecuados.

