Corte Suprema absuelve a exgobernador de Chocó Julio Ibargüen

La Corte Suprema de Justicia absolvió al exgobernador del departamento de Chocó (2004-2007) Julio Ibargüen Mosquera, por el presunto incremento de la planta de personal docente y administrativo del sector educación, excediendo la presupuestada por el Ministerio de Educación Nacional.

Según la acusación, supuestamente el exgobernador incumplió los criterios legalmente establecidos para la administración de los recursos destinados para el sector de le educación. Rubros transferidos al departamento en el marco del Sistema General de Participaciones en los años 2004 y 2005.

En esta decisión de primera instancia, la Corte Suprema consideró que la Fiscalía no logró demostrar la efectiva apropiación de los recursos oficiales por parte de los maestros y personal administrativo, designados en exceso por el entonces gobernador del referido ente territorial.

Según la sentencia: “las pruebas recaudadas durante las fases de instrucción y juzgamiento arrojan dudas sobre la responsabilidad penal de Ibargüen Mosquera que deben resolverse a su favor”.

Finalmente, señala la Corte que no se acreditó la apropiación de los recursos por parte de los docentes y trabajadores administrativos que fueron nombrados, ya sea porque no prestaron el servicio, no cumplieron los cargos en los que fueron designados, ni que quien los incorporó en la planta de personal lo hizo simplemente para favorecerlos.

